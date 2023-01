Spolu v Praze ustoupilo Pirátům, vzdalo se většiny v radě

Dříve Spolu požadovalo šest křesel pro sebe. Pirátům by podle nynějšího návrhu měly připadnout čtyři resorty, STAN dva a Spolu by včetně primátora měla pět křesel v Radě.

Nová nabídka podle tiskové zprávy vzešla z jednání mezi oběma stranami v posledních dnech a je z ní patrné, že platí jen pro Piráty, nikoliv pro Alianci. Spolu by podle návrhu mělo v jedenáctičlenné Radě pět křesel včetně funkce primátora, zbylých šest by si pak měli rozdělit Piráti a Starostové v poměru 4:2.

Pražským Starostům se nabídka líbí. „Je to něco, o čem od začátku hovoříme, takže nám to konvenuje. Zdá se nám to nejspravedlivější a početně to nejlépe odpovídá výsledku voleb. Myslíme si, že takhle je to správně,“ řekl Novinkám vyjednavač a poslanec STAN Jan Lacina.