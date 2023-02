Pět týdnů na výcviku v Libavé a zpět do první linie

„Naši čeští instruktoři a přátelé nás učí, jak máme útočit, předávat si informace a držet formace, jak zacházet se zbraní,“ svěřuje se novinářům Nikola. Do začátku války podnikal, ale v březnu, pár dní poté, co Rusové napadli jeho zemi, nastoupil do armády jako dobrovolník. „Už jsem byl v první linii a viděl jsem ruskou armádu zblízka,“ poznamenal.