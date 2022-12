Střelba? To je tady úplně normální, říkají lidé kolem Libavé

„Zrovna dnes dopoledne jsem nějakou slyšel. Nic nenormálního. Každý čeká senzaci, ale my to prakticky nevnímáme. Je to tady běžné. Možná někdy v noci je to horší, ale teď střílejí zřejmě jen ve dne, řekl bych v průběhu takové běžné pracovní doby. Z pohledu nás, občanů, se nic nestandardního neděje. Poznáme to prakticky jen podle toho, že v časech, kdy se cvičí, je omezen průjezd prostorem,“ řekl Právu místostarosta Města Libavé Petr Novák (Nezávislá Libavá).

„Bydlím kousek od objektů, kde jsou vojáci, ale kromě toho, že se tady pohybují, o ničem nevím a ani po tom nepátrám. O tom, že se tady cvičí, samozřejmě vím, ale to jde mimo mě. Jsme na to tady zvyklí,“ řekla Právu jedna z obyvatelek Města Libavé.

O tom, zda ukrajinské vojáky Armáda ČR cvičit má, či nikoliv, hovořit nechtěla. „Tady těm věcem nerozumím. Fakt nevím,“ vysvětlila.

Foto: ČR Armáda, ČTK Ve vojenském prostoru Libavá v Olomouckém kraji cvičí ukrajinští vojáci.

To Jiří Staš z Hluboček měl názor jasný. „Je to v pořádku. Ukrajinu podporuji. Je třeba jí co nejvíce pomáhat,“ řekl Právu. Ani on ale manévry prakticky nezaznamenal.

„Cvičí se tady téměř pořád“

„Na internetu jsem si přečetl, že by tady ukrajinští vojáci měli cvičit. Sám jsem ovšem nic nepozoroval ani neslyšel. Občas se tady střelba ozývá, ale nevím, který den to už bylo. V průběhu roku se tady cvičí téměř pořád. Někdy je to znát, teď ale ne,“ dodal pro Právo.

Podobné zkušenosti mají i v Domašově nad Bystřicí. „Zatím jsem nic nezaznamenala. Žádná střelba, žádný kravál. Když se tady cvičí, zpravidla to ihned poznáme, protože vojáci s technikou jezdí po zdejších veřejných komunikacích s tím, že jinudy to nejde, a omezují nám provoz,“ řekla Právu starostka Domašova Lucie Menšová (nezávislá).

Upozorňovala jsem na to několikrát, ale asi to nikdo neřeší. Momentálně tady ale nic takového není,“ dodala starostka.

I ona je na manévry ve vojenském prostoru v průběhu roku zvyklá. „Nejde o nic, co by se nedalo přežít. Prostě s tím žijeme, bereme to jako realitu,“ konstatovala.