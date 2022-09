Pekarová: Pokud někdo nemá peníze, může čerpat ze sociálních dávek

Odkazovala přitom na příspěvek na bydlení. „Už (dávky) zohledňují to, že se ty ceny zvyšují. V posledních měsících se dávky zvýšily několikrát,“ doplnila.

Současně se dotkla kritiky, která na vládu v posledních týdnech míří směrem k zimní sezoně. „Není pravda, že nic neděláme, děláme všechno pro to, abychom energie měly,“ řekla Pekarová Adamová.

V pořadu dále vystoupil i ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU). Uvedl, že vláda by měla po pondělním jednání oznámit, na jaké ceně by se měly energie pro nadcházející topnou sezonu zastropovat. „Cena bude taková, aby to domácnosti a firmy zvládly,“ ujišťoval lidovec.