Pekarová: Obstrukce nesmí trvat věčně

Jak berete varování opozice, že budou mimořádné snížení valorizace důchodů blokovat jako nikdy? Předseda ANO Babiš pro Právo řekl, že Sněmovna zažije peklo.

Dostáváme se do situace, kdy reálné mzdy klesají a lidé v produktivním věku si za peníze, které vydělají, bohužel koupí méně, ale průměrné důchody se výrazně zvyšují. Po červnovém zvýšení budou tvořit 48 procent průměrné mzdy. Toto tempo nemůžeme ufinancovat.

Ví to moc dobře i opozice. Pokud vyhrožují tímto způsobem, tak bych jen připomněla, že do této situace nás dostala nezodpovědná politika hnutí ANO.

Byli osm let ve vládě a úplně se vykašlali na tak zásadní věci, jako je změna důchodového systému, aby byl udržitelný. Teď bohužel sklízíme negativní plody jejich laxního přístupu. Moc dobře už tehdy věděli, jaké problémy to přinese. My teď pouze hasíme požár, a jestliže nám říkají, že to dělat nemáme, tak je to od nich mimořádné chucpe. Ostatně byli těmi žháři, kteří požár založili.

Za necelý jeden a půl rok trvání naší vlády se důchody navyšovaly v průměru o 4770 korun, kdežto za celé čtyři roky Babišovy vlády se zvedl důchod v průměru o 3007 korun.

Na druhou stranu i seniorům vzrostly životní náklady a opozice úplně nemůže za vysokou inflaci.

Inflace je násobně vyšší, než zákonodárci předpokládali, když konstruovali vzorec pro výpočet mimořádné valorizace. Musíme hledět také na sociální smír z hlediska vzájemné mezigenerační solidarity. Určitě je správné, aby se zvyšovaly důchody a aby byla inflace zohledněna. A tak se také děje, ale zároveň si musíme uvědomit, že jdeme na dluh, který musíme současně krotit. Ostatně opozice ráda často říká, že se nemáme zadlužovat, ale ve stejné větě kritizuje, když se o to snažíme, což je i tento případ.

Není nešťastné měnit narychlo zákon, podle kterého už lidem vznikl nárok na důchod v určité výši? Od ekonomů nebo ústavních právníků zní obavy, zda nejdete za hranu zákona.

V tomto směru důvěřuji panu ministru Jurečkovi. Je na jeho resortu, aby to napsali tak, aby to obstálo i před Ústavním soudem. Vím, že to konzultují s právníky, takže toho, že by to nebylo v souladu s právem, se neobávám. Od samého začátku je na to kladen velký důraz a pozornost.

Foto: Petr Horník, Právo Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová

Co když to do toho 21. března, kdy musí změna vyjít ve Sbírce zákonů, nestihnete prosadit?

To se stihnout musí. Určitě budeme ve Sněmovně dlouho, diskuse kolem toho bude velmi bouřlivá. Na druhou stranu bych připomněla, že by to v případě neschválení znamenalo pro letošní rok dalších 34 miliard z rozpočtu navíc, které tam prostě nemáme. A dalších 58 miliard v příštím roce. Tyto dluhy by nás i seniory dříve či později doběhly. Pokud chceme zachovat služby, které nyní občanům poskytujeme, ať už v oblastí zdravotnictví, sociálních služeb nebo školství, tak ty dluhy musíme začít řešit.

Jak to ale chcete prosadit? Je to zkrátka o tom, kdo vydrží déle neustoupit?

Obstrukce vedou k debatě samotné, ale i k nastavení vzájemných pozic. Do určité chvíle se dají vydržet, ale pak se už musíme dohodnout. Tak to s obstrukcemi je. Na druhou stranu jednací řád nám umožňuje třeba využít toho, že každý poslanec může vystoupit jen na omezený čas. K tomu můžeme určitě také přistoupit.

Je ještě nějaký prostor pro dohodu?

Snažíme se o to. Pan ministr Jurečka poté, co se vláda minulý týden dohodla, že mechanismus pro mimořádnou valorizaci upraví, jednal s oběma opozičními stranami, ale vůle na dohodu z jejich strany není.

Zvolený prezident Petr Pavel se po setkání ústavních činitelů nabídl, že je připraven být jakýmsi vyjednavačem mezi opozicí a koalicí, pokud budou hrozit obstrukce u důležitých zákonů. Neplánujete ho teď přizvat?

Neočekávám, že bychom v této věci oslovovali pana prezidenta s nějakou žádostí o zapojení se. Je to otázka spíše na poslance, na vládní koalici a opozici. Je to záležitost, kterou budeme řešit v příštím týdnu a bude sice zásadní z hlediska Poslanecké sněmovny, opět můžeme čekat obstrukční jednání, ale dohodnout se budeme muset my tady.

Pomůže vyřešit napjaté vztahy mezi koalicí a opozicí změna jednacího řádu?

Já bych byla ráda, kdyby vůbec nebyla změna nutná. Kdyby se s opozicí dalo dohodnout. Tato opozice ale konstruktivní není, naopak je velmi destruktivní a snaží se obstruovat prakticky každé jednání. Proto se musíme přiklonit i k takové změně jednacího řádu, která zúží některá slepá místa. Mně osobně přijdou obstrukce legitimní, když prosazujete konkrétní věc pro své voliče. My jsme obstruovali třeba zavádění EET. Není to ale možné dělat u každé druhé věci, což se teď děje. Je to ovšem změna zákona, takže bude pravděpodobně opět obstruována a opět si to tady budeme muset protrpět.

Uvědomujeme si, že se můžeme v nějakém dalším volebním období ocitnout na druhé straně. Slabá místa jednacího řádu jsme ale nikdy takto nezneužívali.

Souhlasíte i se zkrácením řečnické doby pro osoby s přednostním právem?

Ano. Myslím, že je namístě vnímat, že tady musí být právo se vyjádřit a mít možnost svůj postoj vysvětlit. Zároveň takové řečnění mnohdy trvá hodiny a je jen čistou obstrukcí s cílem zamezit prosazení čehokoliv.

Podobně bolestné bude zřejmě prosazení důchodové reformy. Podporujete, aby se věk odchodu do důchodu u nenáročných profesí zvýšil pro současné čtyřicátníky a mladší na 68 let?

Jsem zastánce toho, že důchodový systém se musí zreformovat. Dlouho se na to nenašla politická odvaha. V ANO a ČSSD se o tom sice přeli, ale s ničím konkrétním nepřišli. Naše koalice k reformě odvahu má, její konkrétní podobu ale teprve diskutujeme. Věk odchodu do důchodu je jen jeden z parametrů, který reforma obsahovat musí.

Zároveň slýchám názor, že generace mladší 40 let si často myslí, že už ani žádný důchod mít nebudou, že budou celou dobu do systému přispívat těm starším, ale oni sami pak už nebudou mít nic. Byla bych nerada, kdyby se to stalo, protože i mladí lidé si zaslouží, aby měli důstojnou penzi.