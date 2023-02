Klidně se k pultíku připoutám. ANO spustilo obstrukce kvůli důchodům o týden dříve

Hnutí ANO od začátku úterní schůze ve Sněmovně tepe kabinet za zákon, který sníží valorizaci důchodů. Penzisté tak dostanou zhruba o 1000 korun méně, než by dostali, pokud by Parlament zákon neschválil. ANO to dlouhodobě kritizuje a chce to ve Sněmovně blokovat. A začalo s tím patrně již nyní, přestože by se měl zákon projednávat až příští týden na mimořádné schůzi.

Foto: Jan Handrejch, Právo Patrik Nacher, Alena Schillerová a Helena Válková na jednání Poslanecké sněmovny 21. února 2023.