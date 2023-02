Důchodci přijdou o tisíce korun letos i další roky

Jde sice o jednorázovou změnu, jenomže i od ní se budou odvíjet veškerá další přidání, protože se takto sníží základ, od něhož se budou počítat příští valorizace. Takže se v budoucnu přilepší důchodcům méně, než kdyby teď vláda zákon neměnila.

„Je to smutná věc. Vláda prostřednictvím změny valorizace řeší akutní problémy letošního státního rozpočtu, k nimž sama významně přispěla například zavedením různých slev na pojistném. Nižší červnová valorizace pochopitelně ovlivní i ty další, v příštích letech tak důchody porostou méně,“ řekl Právu místopředseda odborové centrály ČMKOS Vít Samek.

K tomu navíc vláda plánuje valorizační schéma ještě více okleštit. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) nevyloučil, že by mohlo dojít k trvalé změně výpočtu valorizace. Změnit se přitom mohou pravidla nejen pro mimořádné přidávání kvůli vysoké inflaci, ale i pro standardní valorizaci penzí.

Průměrní nárůst o 760 Kč

Při ní se vždy v lednu důchod zvedá o růst cen a polovinu růstu mezd, které už beztak loni reálně klesly.

Jurečka už dříve řekl, že by se od ledna mohla započítávat pouze třetina růstu reálné mzdy. Podle České televize je ve hře i navyšování důchodů jen o dvě třetiny inflace. To by růst penzí v příštích letech do budoucna ještě více zpomalilo.

Ministři v pondělí mimořádně na dálku zasedli jen proto, aby schválili předlohu, na jejímž záměru se shodli už minulý týden.

Tedy že se změní vzorec výpočtu mimořádné valorizace, která kvůli nekončícímu růstu cen nastane v červnu. Průměrná starobní penze tím vzroste o tisícovku méně, než by rostla podle stávajících pravidel – namísto o 1770 korun půjde o průměrné zvýšení jen o 760 Kč.

„Cítili jsme nutnost sáhnout do toho mechanismu i z hlediska obecné spravedlnosti, mezigenerační solidarity a udržitelnosti do budoucna,“ zopakoval premiér Fiala.

Každý důchod má být od června navýšen o 400 Kč a k tomu naroste procentní neboli zásluhová výměra o 2,3 %. Zvýšení se dotkne i invalidních a pozůstalostních penzí.

Jednorázovou úpravu valorizace ministři odůvodňují hlavně prohlubujícím se schodkem státního rozpočtu, který s letošní mimořádnou valorizací navíc vůbec nepočítá.

Současně poukazují na to, že když teď přidají všem do základu a zásluhovou výměru zvýší méně, polepší si více nízkopříjmoví na rozdíl od nynějšího vzorce, kdy roste jen zásluhová část, z čehož více profitují lidé s vyššími penzemi.

Na to se odkazuje i Jurečka. „Chci, aby se už dále nerozevíraly nůžky mezi důchodci… Současný valorizační mechanismus vytváří to, že na lidi s nižším důchodem inflace dopadá výrazně tíživěji než na lidi, kteří mají nadprůměrné důchody. Do tohoto mechanismu budu chtít vstoupit,“ prohlásil.

A teď Sněmovna

Návrh nižší červnové valorizace nyní míří do parlamentu. Definitivně musí být schválen nejpozději 21. března.

Zvolený prezident Petr Pavel k tomu v pondělí prohlásil, že s Jurečkou bude o důchodech mluvit ve středu. „Je důležité mít informace o tom, zda to (snížení červnové valorizace) je jediné možné řešení. Tu informaci zatím nemám,“ odpověděl Pavel na dotaz, zda normu podepíše.

Sněmovní opozice úpravu odmítá a avizuje tvrdé obstrukce, které mohou trvat i několik dní a nocí. Šéf ANO Andrej Babiš pro Právo uvedl, že koalici čeká v dolní komoře „peklo“.

Vládní tábor už proto signalizoval možná omezení výstupů řečníků.

Předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová připustila, že by se to mohlo dotknout i těch s přednostním právem a prakticky neomezenými možnostmi vystupování. To jsou předsedové stran, klubů i členové vedení Sněmovny.

„Je namístě vnímat, že tady musí být právo se vyjádřit a mít možnost svůj postoj vysvětlit. Zároveň takové řečnění mnohdy trvá hodiny a je jen čistou obstrukcí s cílem zamezit prosazení čehokoliv,“ řekla Právu Pekarová Adamová.

Opoziční ANO avizuje, že je také připraveno obrátit se na Ústavní soud. I podle některých právníků možná vláda rozhodla pozdě a opatření by mohlo být retroaktivní, jelikož o mimořádné valorizaci ze zákona bylo definitivně jasno už 10. února po zprávě Českého statistického úřadu o inflaci za leden.

Důchodci tak mohli legitimně očekávat valorizaci ve výši, jak je nyní stanovena v zákoně.

Ekonomové navíc poukazují, že s vysokou inflací v lednu se předem počítalo a kabinet mohl přijít se systémovou změnou už na konci loňského roku.

Bývalý rektor VŠE v Praze a bývalý člen Národní rozpočtové rady Richard Hindls v neděli v České televizi řekl, že prvky zpětné účinnosti ve vládním návrhu spatřuje.

Například ústavní právník Ondřej Preuss ale Právu řekl, že podle jeho názoru postup vlády protiústavní není.