Pavel zkritizoval vládu za špatnou komunikaci s obcemi při rušení pošt a finančních úřadů

Vláda špatně komunikuje s kraji i obcemi. Na tiskové konferenci během výjezdu do Libereckého kraje to ve středu řekl prezident Petr Pavel. Že to tak je, mu podle jeho slov potvrdilo setkání se starosty z regionu. Tématem se chce dál zabývat.

Foto: Michael Polák, Právo Petr Pavel a liberecký hejtman Půta na tiskové konferenci