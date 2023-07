Pavel zamíří do jižních Čech, navštíví točnu i nové letiště

Ve středu by měl prezident absolvovat prohlídku českokrumlovského zámku, zavítat do Hořic na Šumavě, kde se konají tradiční Hořické pašijové hry, a v Černé v Pošumaví jednat se starosty.

Návštěva Jihočeského kraje je pokračováním série výjezdů do regionů. Naposledy prezident takto oficiálně zavítal do hlavního města. Od inaugurace již zamířil do Moravskoslezského a Libereckého kraje a rovněž na Vysočinu. Ještě předtím, než se ujal úřadu, navštívil Pavel Ústecký a Karlovarský kraj.