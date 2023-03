Pavel souhlasí s vyhotovením oficiálního portrétu

Pavla v pátek čeká prohlídka kanceláří na Pražském hradě. Podívá se také, kde by mohl na Hradě bydlet. Ve čtvrtek řekl České televizi, že přes týden bude pobývat v areálu Hradu, na víkendy, když nebude mít pracovní povinnosti, by rád s manželkou jezdil domů do jejich domu v Černoučku na Litoměřicku. V oficiálním bytě přímo na Hradě bydlet nechce. „To je opravdu bydlení na zámku, to si nedokážu úplně představit,“ uvedl. Podle Řehákové stěhování nastane až po bezpečnostní kontrole.