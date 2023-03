Pavel do Lumbeho vily? Zeman dál v Lánech

Předtím, než se Václav Havel stal prezidentem, bydlel ve svém rodném bytě na Rašínově nábřeží. Po zvolení prezidentem krátce přesídlil do „domečku“ na Hrad. V roce 1993 zakoupil vilu v Dělostřelecké ulici, která se po renovaci stala jeho rezidencí. Ve vile bydlí jeho žena Dagmar dodnes. Volný čas Václav Havel trávil na chalupě na Hrádečku u Trutnova nebo v Lánech.

Ani Václav Klaus nechtěl přebývat v prezidentském apartmá. Původně chtěl bydlet ve vlastním, kvůli zajištění bezpečnosti a ochranky to však nebylo možné. Další volbou byl právě „domeček“, který procházel rekonstrukcí. Jenže Klaus byl „šokován“.

„Připadalo mně to, jako když se najde někde na vesnici bývalý zámeček nebo tvrz, který byl jistou dobu v majetku místního JZD. Zdá se mi to naprosto nepoužitelné,“ řekl před dvaceti lety. Jako rezidenci zvolil Lumbeho vilu nad Horním Jelením příkopem. Klaus po skončení mandátu přesídlil se svou ženou Livií do řadového domku v pražských Kobylisích.