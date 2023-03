Pavel začal úřadovat, jmenoval Hladíka ministrem. Výhrady byly prázdné, vzkázal

„Jsem rád, že hned po inauguraci mohu učinit první pracovní krok, a jmenovat nového ministra životního. Mohu tím ukončit dlouhé období dohadů a výhrad. Jsem rád, že i z toho, co jsem měl možnost si zjistit, tak byly prázdné,“ uvedl Pavel s narážkou na postoj svého předchůdce Miloše Zemana, který Hladíka odmítl jmenovat.

Lidovci navrhli Hladíka do čela resortu poté, co Anna Hubáčková (za KDU-ČSL) loni v říjnu oznámila, že opustí vládu ze zdravotních důvodů. U jeho nominace setrvala KDU-ČSL i poté, co policie v kauze přidělování městských bytů v Brně zasahovala i v Hladíkově kanceláři.