Pavel při inauguraci: Společnost není rozdělená. Lidé dali přednost pravdě

„Uplynulo šest měsíců, kdy jsem vás žádal o důvěru ve volbách. Do kandidatury jsem se pustil díky podpoře mého nejbližšího okolí. Na začátku jsme tvořili malý tým, poté rostl počet podporovatelů,“ řekl na úvod Pavel.

„Slíbil jsem, že pomohu vrátit do vedení naší země důstojnost, respekt a další hodnoty, které v posledních letech ztrácely na významu,“ doplnil.

Společnost pak podle něj není příliš rozdělená, spíš si zvykla víc mluvit o tom, co ji rozděluje.

Ve svém proslovu také prohlásil, že znakem vyspělé země je solidarita. „Musíme být schopní pomoci těm, kteří si pomoci nemohou,“ tvrdí. Prohlásil také, že považuje za důležité snížit inflaci a schodek veřejných financí. „Budu podporovat opatření, která to umožní, i když budou někdy bolet,“ řekl.

Nový prezident Pavel brzy zveřejní plán podle svých slov také konkrétních cílů na prvních 100 dní ve funkci. Takzvaných 100 dnů hájení po nástupu do funkce, to by mu nebylo vlastní, raději bude kritizován za příliš aktivní start, jak uvedl.