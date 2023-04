Pavel: Nácvik odvodů vyvolal emoce, i když jsem byl náčelník generálního štábu. Zbytečně

Reagoval tím na skutečnost, že se v Česku v květnu má uskutečnit pravidelné cvičení, které prověří připravenost armády na případné odvodní řízení. K němu by stát mohl sáhnout, pokud by byl vyhlášen stav ohrožení státu nebo válečný stav.

Cvičení se letos uskuteční ve stejnou dobu ve všech krajích a pozváni na něj byli jako hosté zástupci samospráv s krajskými úřady i lékaři, kteří by se na odvodním řízení podíleli v případě vyhlášení krizových stavů. Ve společnosti to vyvolalo kritiku.

„Pro to, abychom zajistili bezpečnost a obranyschopnost České republiky, musíme něco dělat. Musíme ověřovat postupy, dělají to všechny bezpečnostní složky. Je to v zájmu občanů,“ řekl k tomu ve středu také Fiala.

Cvičení označil za standartní postup. „Dělá se to opakovaně již řadu let. Neznamená to, že to budeme muset v budoucnu někdy využít,“ míní.