Armáda chystá cvičení odvodů, dělá to každý rok

Informaci o cvičení začal na svých stránkách šířit šéf protivládní strany PRO Jindřich Rajchl, který má nálepku dezinformátora. „Kdo chce, může si jistě myslet, že je to jen takový test připravenosti. Já osobně se ale domnívám, že je to další krok v jejich plánu,“ uvedl Rajchl.

Armáda ale odmítá, že by chystala mimořádné cvičení odvodů. Podle zástupce velitele teritoriálních sil Jaroslava Hrabce, který cvičení připravuje, krajská velitelství podobná cvičení připravují každý rok několikrát, protože jim to nařizuje zákon.

„Toto cvičení se od dílčích cvičení, které probíhají každý rok v jednotlivých krajích, liší pouze tím, že probíhá v jednom termínu, abychom si ověřili schopnosti koordinace a řízení. Je to zcela běžná a standardní věc,“ řekl Právu Hrabec.

Podle Hrabce jsou pozvánky pro lékaře věcí krajského úřadu, nikoli armády. „Ze zákona ve stavu ohrožení státu krajské úřady musí vyčlenit lékaře do odvodních komisí, a proto krajská velitelství úřadům nabízí možnost vidět, co takové odvodní řízení obnáší. Nemusí tam ale nikdo chodit, je to jen pozvánka,“ dodal Hrabec.