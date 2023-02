Pavel chce do proměny Hradu zapojit architekta Pleskota

Když změnu, tak znatelnou. Nově zvolený prezident Petr Pavel slíbil, že otevře Pražský hrad i pro vzdělávání. Pár změn by chtěl udělat i přímo v hradním areálu, jak předeslal v jednom z rozhovorů. Pomýšlí při tom na uznávaného architekta Josefa Pleskota (70), který Právu řekl, že zatím oficiálně osloven nebyl. Nabídky by si ale cenil a přijal by ji.

Foto: Profimedia.cz Tunel v areálu Jeleního příkopy, který navrhl architekt Josef Pleskot.