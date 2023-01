Pavel: Cesta do Kyjeva by měla být na jaře. Odpoledne bude telefonovat se Zelenským

Hovořit by měl Pavel také s tchajwanskou prezidentkou Cchaj Jing-wen, zatím se ozvala písemně. „Je to spíš podle toho, kdo z nich se jak ozval, na kdy se podařil domluvit rozhovor, není tam žádné plánované pořadí,“ uvedl generál ve výslužbě.

Čaputová také pogratulovala Pavlovi v sobotu přímo v jeho volebním štábu v Praze. „Přijela jenom kvůli tomu s tím, že počítala i s variantou, že to dopadnout nemusí. V tom případě by z toho měla krátký inkognito výlet do Prahy,“ přiblížil Pavel. Nedomnívá se, že by v případě vítězství protikandidáta, bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO), přijela do štábu za ním.