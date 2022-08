Ostravská nemocnice dostavila psychiatrický pavilon, nabízí nejkomplexnější péči o děti

„Třetí pilíř to je plánované otevření denního stacionáře. Ten je určen pro děti ve věku šest až 12 let, které pokud vyžadovaly akutní péči, musely být hospitalizované v psychiatrické nemocnici v Opavě. Což znamenalo opustit rodinu a být vystaven nemocničnímu prostředí nepřetržitě. U pacientů, u nichž to bude možné, nabídneme, aby absolvovali denní léčbu v našem stacionáři, z něhož se budou vždy odpoledne vracet ke svým rodinám,“ uvedl. Dětský stacionář má kapacitu 12 dětí.