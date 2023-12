Opozice Fialův projev ztrhala

Havlíček míní, že Fiala přednesl svůj běžný projev. „Potvrdil v něm, že největší problém této vlády není to, že má tragické výsledky, ale to, že si to nechtějí připustit,“ sdělil Havlíček ČTK. Důsledkem pak podle něj je, že nelze čekat zásadní zlepšení.