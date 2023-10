Havlíček: Vládě nepřejeme nic špatného

Vyvoláváte hlasování o nedůvěře vládě kvůli tomu, že ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) vlastní šifrovaný telefon. Není to chabý důvod?

Nástroje konsolidace jsou natolik zásadně odlišné od vládního programu, že měla vláda sama přijít a spojit balíček s hlasováním o důvěře. Kauza Dozimetr je jen vrcholem pyramidy.

Podle průzkumů hájíme zájmy třetiny obyvatel. Nejsou spokojení s tím, jak to vláda vede. Posloucháme od ní lži. Kauza Dozimetr prorostla do nejvyšších pater politiky. Není jen o šifrovaném telefonu. Je o konspiračních bytech, rozkrádání Dopravního podniku, přenesla se do dalších politických stran, obviněný podnikatel Michal Redl se scházel s Jiřím Pospíšilem (TOP 09).

To, co dělá ODS, to nejsou kompromisy, to je kapitulace

Šifrované telefony jsou s tím svázány od samého počátku. Petr Gazdík odešel z ministerstva školství kvůli tomu, že vlastnil šifrovaný telefon a komunikoval s ním se zločineckou skupinou, a Rakušan mu ještě řekl, že je to nepřípustné a ať ten telefon rozšlape.

Rakušan: Šifrovaný telefon měly mé děti mezi hračkami

Rakušan ale říká, že telefon nikdy nepoužil…

To tvrdil před rokem, pak se ukázalo, že si ho objednal od pana Polčáka, který je rozdával celé vykutálené skupině, a přiznal, že jej používal. Rakušan by neměl dělat ministra vnitra. Je šéfem STAN, kam zločinecká organizace zcela jednoznačně prorostla. Připomeňme si pana Petra Hlubučka a další. My jen říkáme, nechť dělá jiného ministra.

Takže váš cíl jsou vlastně jen škatulata ve vládě?

Chceme, aby Rakušan přijal odpovědnost. Vládní strany chtěly, aby ANO přijalo odpovědnost, a dotlačily místopředsedkyni Sněmovny Mračkovou Vildumetzovou, aby rezignovala na pozici místopředsedkyně Sněmovny. A kvůli čemu? Kvůli rodinnému kontaktu v minulosti na někoho, o kom nevěděla, že bude v budoucnosti stíhán. Nechtěla nechat dehonestovat svou rodinu a odstoupila. A teď se podívejte, jak se chovají oni. Je to nesouměřitelné.

Pokud by panu Rakušanovi byl někdo na svatbě, nebo mu zprostředkoval půjčení auta, to je to poslední, co by nás trápilo. Ale aby ministr vnitra řídil stranu, která je takto namočená do korupční kauzy?

Gazdík na ministerstvu skončil, Hlubučka se STAN zbavil… To nestačí?

Ať si každý odpoví, zda rezignace Mračkové Vildumetzové v kontrastu toho, co dělá pan Rakušan, je odpovídající přijetí osobní odpovědnosti. Ať to posoudí lidé.

Každopádně počty ve Sněmovně jsou jasné, opozice s 92 poslanci nemá sílu vládu shodit.

Tušíme, že se to nepovede. Ale voliči, a to nejen ti naši, ale i nespokojení voliči pětikoalice, na nás silně tlačí, abychom byli ještě důraznější a abychom nedůvěru zkusili vyslovit častěji.

Snažíte se nějaké vládní poslance přetáhnout?

Nikoho si nekupujeme. Přesvědčujeme politickými nástroji. Vyslovení nedůvěry není bezvýznamná záležitost. Každý poslanec si musí stoupnout a vyslovit se k vládě zvlášť.

Ať voliči vidí, že ti vládní poslanci, kteří zastupují jejich regiony, souhlasí s kauzou Dozimetr, souhlasí s plošným zvyšováním daní, souhlasí s neplněním slibů… Ať vidí, že jim lži v zásadě nevadí.

Kdyby se vám vládu shodit povedlo, byly by předčasné volby. Podle průzkumů by je ANO zřejmě vyhrálo, mělo by však úkol sehnat koaličního partnera.

Je předčasné říkat, s kým bychom do koalice šli. Pro nás je podstatné, abychom volby vyhráli s dostatečným náskokem. Chceme mít v příští vládě dominantní pozici a uděláme pro to všechno. Ale jsme realisté a víme, že bez koalice se nám vláda asi nepodaří.

Nejhorší na téhle vládě je, že je sama přesvědčená o tom, že to dělá dobře

Záleží nejen na tom, jestli budou strany kandidovat v koalicích nebo zvlášť, ale také s jakým programem a jakými lidmi. Program nepodceňujme. Nemůžu se dívat na to, jak se na něj v posledních letech rezignuje.

Dozimetr dohání i ANO. Vildumetzová jela kampaň v autě od nyní obviněného Nemraha

Jak je možné, že ODS úplně rezignovala na svůj program? Jak je možné, že dopustila, že se plošně zvyšují daně? Že se zhoršují podmínky živnostníků?

Že servilně odkývala v Evropské unii klimatická opatření? Vždyť se stali součástí aktivistického hnutí. To je to, co lidi štve. Můžeme se ideologicky vymezovat, ale nemůžeme otočit takovýmto způsobem.

Půjdeme do koalice se stranou, se kterou se programově potkáme. Program musí být dodržen. A to takřka striktně, s ohledem jen na drobné kompromisy. To, co dělá ODS, to nejsou kompromisy, to je kapitulace. To se nám nesmí stát.

Podle průzkumů by byly ve Sněmovně ty strany, které tam jsou teď, možná s výjimkou lidovců a TOP 09. S SPD jste koalici odmítli. To platí?

Jasně jsme řekli, že máme nepřekročitelné bariéry. Tou je pro nás vystoupení z Evropské unie, referendum o vystoupení o Evropské unii i jakákoliv diskuse o tom, že bychom nebyli součástí NATO. Tím sdělujeme naši pozici, ale neříkáme nikomu „ne“ ani „ano“.

Byl byste ve vládě ANO premiér, když nyní jste předseda stínové vlády?

Je to poměrně logická varianta, ale rozhoduje o tom předsednictvo. Andrej Babiš by měl být určitě předsedou ANO. Alena Schillerová je skvělá jako šéfka klubu ve Sněmovně. Já jsem exekutivec. Předsednictvo se shodlo, že mám být předsedou stínové vlády a dovést ji do voleb. Úspěch ve volbách pak bude rozhodovat o jednotlivých pozicích, včetně premiéra.

Sněmovna je v půlce funkčního období, ANO první dva roky v opozici. Jaké byste si dal vysvědčení? Prosadit se vám nic nedaří.

Nesouhlasím. Když vláda předloží něco, co dává smysl, nemáme problém to podpořit. Například komunitní energetiku, za kterou jsem i ministra Síkelu (STAN) pochválil, a to nedělám často. Kdyby nebylo nás, jiným směrem by šel i stavební zákon. Prosadili jsme kompromisy. Je celá řada věcí, které se podaří, ale nejsou tak sexy a nebudí pozornost. Druhá věc je, že vláda se chová arogantně a elitářsky.

My se tak nechovali, a hlavně jsme měli kompetentní lidi. Nebyli jsme parašutisti, kteří naskákali na ministerstva a dívali se kolem sebe jako Alenka v říši divů. Nejhorší na téhle vládě je, že je sama přesvědčená o tom, že to dělá dobře. Oni tomu vážně věří. To je to nejhorší. My už ani vládě nepřejeme nic špatného. My jí vlastně přejeme, aby jí to dobře dopadlo, protože tohle všechno se bude muset dávat dohromady.