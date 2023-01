Odstartovalo vybíjení kachen na Hradecku

„Postavili jsme na místě zázemí pro vystrojení do nebezpečné zóny s výskytem nákazy a dekontaminační linku pro techniku i zasahující,“ uvedla mluvčí hasičů Martina Götzová. Vybíjení kachen začalo v sobotu kolem půl deváté ráno.

„Hasiči budou celý den zajišťovat vynášení drůbeže a její ukládání do kontejnerů s oxidem uhličitým, a dále také dekontaminaci a dezinfekci osob a techniky. To vše v součinnosti s veterináři a místními zaměstnanci. Protože se jedná o typ ptačí chřipky H5N1, který je přenositelný na člověka, budou muset všichni zasahující využívat osobní ochranné prostředky tak, aby nedošlo k přenosu nákazy,“ doplnila Götzová. Nasazeno je podle jejích slov na 50 profesionálních hasičů a práce by měly být ještě během soboty ukončeny.