Očima Saši Mitrofanova: Užiteční učitelé a politické odbory

Pod krkem Josefa Středuly plála v pondělí rudá šála čistá, to avantgardní lidské znamení. Pokud se včerejška dožil pamětník komunistického řádění 50. let minulého století a viděl slogany v průvodu, musel být celý uslzený radostí a vděčností k těm klukům ušatým odborářským. A kdyby to zdravotně nesvedl přímo v ulicích, mohl by se pokochat fotkami, stojí za to. I ruské bratry v českém těle by našel.