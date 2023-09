Odborníci i lékaři varují před psychoaktivní látkou HHC

„Nové kanabinoidy jako HHC jsou zcela neregulované. Nemáme informace, jestli užívání těchto látek je bezpečné. Neměly by se tak vyskytovat v potravinářských produktech. Pro tyto látky by to zmiňovaná legislativa řešila. Ale pro produkty s obsahem technického konopí by to byla nadměrná regulace. Nemůžete něco, co nemá psychotropní účinky, násilně prodávat jako to, co je má,“ řekl Právu Švejda.