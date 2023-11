Občanku v mobilu můžete mít od ledna. Policie ji ale zatím neuzná

Novinka pomůže například při ověřování věku u mladistvých. „S digitální občankou si sami pípnete u samoobslužné pokladny. Nebudete muset čekat na obsluhu, aby ověřila, že vypadáte dostatečně dospěle,“ přiblížil ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (piráti).

Jenomže digitalizace postupuje vpřed jen po krůčcích. Elektronickou občanku sice od ledna přečtou i na ministerstvech a ústředních úřadech, avšak na návštěvu úřadu práce či obecního úřadu bez plastové kartičky si lidé budou muset ještě půl roku počkat.

Piráti představili eDoklady, fungovat mají od ledna

Stejně tak policie začne digitální doklady rozeznávat až od pololetí příštího roku. Přitom řidičům už od ledna odpadne povinnost vozit s sebou kartičku řidičského průkazu. Postačí, když před policejní hlídkou prokážou svoji totožnost. Mohli by to učinit elektronicky, jenomže na to si opět půl roku počkají.

Díky aplikaci nicméně půjde zvolené osobní údaje snadno kopírovat do různých formulářů – například adresu při nákupu na e-shopu nebo číslo občanky při rezervování letenky.

Pro používání aplikace bude potřeba mít zřízenou elektronickou identitu. Může to být bankovní identita, kterou zřizují téměř všechny banky. Uživatel se do aplikace přihlásí s pomocí PIN, otisku prstu nebo skenu obličeje podobně jako do internetového bankovnictví.

Ověřování bude fungovat pomocí QR kódu v aplikaci. Počítá se s tím, že vedle nebo uvnitř QR kódu bude vyobrazená fotografie držitele, která dovolí případnou dodatečnou kontrolu podle podoby.

Uživatel si ale bude moci při ověření zvolit, jaká data poskytne. Při prokázání věku tak nebude muset zobrazovat například svoje jméno a adresu.

Foto: eDoklady, Bez zdroje Podoba připravované aplikace eDoklady

Přípravy ještě běží

Prototyp aplikace, do níž půjde později nahrávat i další doklady, nejen občanku, se zatím připravuje. Hotový by mohl být do konce tohoto měsíce. Zatím jsou na webu edoklady.gov.cz k dispozici náhledy.

Obchodníci se vůči novince staví vstřícně. „V obecné rovině podporujeme řešení, která usnadní kontrolu a dodržování zákonů a zároveň zpříjemní nakupování zákazníkům, potažmo obsluhu našim kolegům u pokladen,“ řekl Právu mluvčí řetězce Albert Jiří Mareček.

Pokud by ministerstvo plánovalo testování systému, řetězec by zvážil zapojení. Mareček ale upozornil, že do zavedení zbývá už jen pár týdnů a detaily nejsou známy.

„Takže je těžké odpovědět, jak náročná by byla implementace rozpoznávání příznaku na elektronické občance naším pokladním systémem. Změny IT systémů jsou zpravidla relativně nákladné a vývoj testování a nasazení zabere minimálně několik měsíců,“ avizoval mluvčí.

Vylepšený portál

Vedle aplikace pracuje státní Digitální informační agentura i na přehlednějším designu a funkcích Portálu občana. V prosinci pak bude hotová nová verze portálu.

„Změnu nejvíce pocítí uživatelé datových schránek,“ řekla Právu mluvčí agentury Anna-Marie Lichtenbergová. Prostředí schránek má vypadat podobně jako u e-mailových schránek.