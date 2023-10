Piráti představili eDoklady, fungovat mají od ledna

Zástupci Pirátů v úterý na tiskové konferenci před jednáním Sněmovny představili, jak by měly fungovat eDoklady. Znamená to, že se lidé budou moct místo plastové kartičky prokazovat aplikací v telefonu. Výhodou má být například to, že si lidé budou moct vybrat, které údaje chtějí při kontrole sdělit, také to má být bezpečnější. Projekt se má spustit začátkem příštího roku, eDoklady ale zatím nebude možné předložit v zahraničí.

Foto: Milan Malíček, Právo Předseda Pirátů Ivan Bartoš.