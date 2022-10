Nových případů HIV přibylo meziročně o pětinu

Navíc od začátku válečného konfliktu na Ukrajině přišlo do ČR celkem 511 HIV pozitivních Ukrajinců, kteří mají statut uprchlíka, mezi nimi 351 žen a 160 mužů. Bylo mezi nimi i 18 dětí do 15 let, z toho deset chlapců a osm dívek. „Naprostá většina těchto uprchlíků věděla o své HIV pozitivitě, léčila se dosud na Ukrajině a důvodem návštěvy bylo zajištění kontinuity léčby HIV infekce, což je žádoucí z hlediska snížení rizika přenosu infekce HIV do populace ČR,“ uvedla NRL.