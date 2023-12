Novinky v hromadné dopravě v Praze a středních Čechách v roce 2024

Od prosince roku 2024 vyjede nový dopravce s novými elektrickými jednotkami na městskou vlakovou linku S49 mezi pražskou Hostivaří a Roztoky u Prahy i na novou linku S61 z Vršovic do Běchovic. Nové jednopodlažní elektrické jednotky začnou jezdit i do Kralup nad Vltavou nebo na spěšných vlacích do Kutné Hory.