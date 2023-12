Stát trvá na novém mostu na Výtoni, starý chce přesunout do Modřan

Stát a Správa železnic (SŽ) budou pokračovat v přípravě nové vrchní konstrukce železničního mostu na Výtoni. Zároveň budou ve spolupráci s Prahou hledat místo, kde by mohla původní konstrukce dále sloužit jako most. Novinářům to v úterý řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Foto: Správa železnic Návrh nového mostu ve finální bronzové barvě.