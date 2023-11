Do středočeských Zdib zamíří tramvaje

Středočeský kraj připravuje výstavbu nové tramvajové trati z pražských Kobylis do Zdib. Krajští zastupitelé na posledním jednání schválili smlouvu o spolupráci s obcemi Zdiby a Sedlec. První tramvaje by z okraje Prahy do těchto obcí měly zajíždět do čtyř let, tedy na konci roku 2027. V plánu je i konečná stanice v Odolene Vodě.