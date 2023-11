Nové trolejbusy budou jezdit z Palmovky na začátku roku, věří DPP. Původně to mělo být už před půl rokem

„To nebude otázka jednoho dne, musí se ty vozy dovézt, zkontrolovat, zda vše funguje. Pak už je to řádu týdne či třeba deseti dnů, tak bychom je nasadili do provozu,“ dodal Šabík.

A to v rámci tzv. homologace, tedy procesu, během něhož je nutné otestovat nový výrobek, aby mohl být vůbec vpuštěn do ostrého provozu a odpovídal všem bezpečnostním i technickým normám vyplývajícím z českých zákonů.

„Vedle toho probíhá typová zkouška. Vše je v režimu výrobce. Jediné, co poskytujeme, tak je součinnost v tom, že ten výrobce to jezdí na infrastruktuře a trati, na které ta vozidla budou pak jezdit. Poskytujeme jim také řidiče a zázemí v tom, že když se to vozidlo porouchá, tak se odtáhne do naší nejbližší garáže,“ doplnil Šabík.