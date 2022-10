Nikdy, možná, oznámím v říjnu. Jak šel čas s Babišovou kandidaturou na Hrad

2014: Nikdy kandidovat nebudu

Debata o tom, zda bude kandidovat Babiš na Hrad, se rozjela už v roce 2014, tedy rok poté co se poprvé stal poslancem.

„Ubezpečuji, že nikdy nebudu kandidovat na prezidenta. Náplň jeho práce by mě nikdy nebavila ani na ni nemám předpoklady,“ napsal tehdy na sociální síť.

Ubezpečuji @ErikBest, že nikdy nebudu kandidovat na prezidenta. Náplň jeho práce by mě nikdy nebavila ani na ni nemám předpoklady — Andrej Babiš (@AndrejBabis) November 6, 2014

2019: Vyloučit nemůžeme nikdy nic

Diskuse o jeho prezidentství na chvíli utichla, o pět let později – v roce 2019 - ji ale rozpoutal prezident Miloš Zeman slovy, že by „zcela určitě“ podpořil Babiše, pokud by kandidovat. „On to zatím odmítá,“ doplnil.

Šéf ANO tehdy reagoval pro televizi Nova tím, že o tom neuvažuje, je totiž manažer a člověk, který organizuje a chce věci posouvat dopředu. „Já ještě sám nevím, co bude. Přeci jen už mi bylo 65. Člověk nikdy neví. Vyloučit samozřejmě nemůžeme nikdy nic, bohužel jen, že jeden den zemřeme. To je jediná jistota. Ale určitě to není téma,“ dodal nicméně.

2021: Kdyby lidi posbírali dost podpisů…

Jenže tématem to bylo už zase v roce 2021. Tehdy na sociálních sítích kandidaturu připustil: „Tak mě snad napadlo, že kdyby lidi začali sbírat ty petiční archy a posbírali by dost podpisů. Ale nechci předjímat.“

A v prosinci stejného roku prohlásil, že jako prezident by se choval nadstranicky. „Kandidátů bude určitě hodně. Rozdíl mezi mnou a většinou politiků je v tom, že oni si vstupem do politiky opravdu polepšili, mají větší příjmy, společenské uznání, vážnost. Já jsem si pohoršil,“ řekl pro Deník.

Leden 2022: Byl bych aktivní prezident

V lednu letošního roku o sobě zase v RadioZet zase prohlásil, že by byl aktivní prezident, lítal by po světě a byl by prospěšný pro české podnikatele. Zda bude kandidovat, opět nepotvrdil. „Politika poškodila moji rodinu, moje rodina je zásadně proti tomu,“ řekl naopak.

O měsíc později pak na otázku v Mladé frontě Dnes, jestli si umí sebe představit jako prezidenta odpověděl: „A proč ne? Nebo si myslíte, že jsme republice při oficiálních návštěvách dělali s mojí paní ostudu?“

„Vnímám, že mě řada lidí podporuje a chce, abych kandidoval. Ať už se o Hrad pokusím, nebo ne, musíme jako hnutí postavit silného kandidáta,“ řekl na únorovém sjezdu hnutí ANO.

Duben 2022: Fanoušci chtějí, abych kandidoval

Když pak předseda hnutí ANO vyrazil ve svém obytném voze na jižní Moravu, odmítl, že by šlo o součást předvolební kampaně.

A pro Blesk pak v dubnu zase řekl, že fanoušci a voliči ANO chtějí, aby kandidoval. „Jsem v politice 10 let a myslím, že je za mnou vidět velký kus práce a že bych mohl být na této pozici pro naše občany užitečný,“ míní.

Říjen: Jsem rozhodnutý

Postupně Babiš došel k tomu, že na podzim řekne, zda kandidaturu oznámí. Nicméně i v tomto případě měnil svá vyjádření. Střídal totiž termíny, kdy k tomu dojde a nakonec začal mluvit i o tom, že mu víc sedí premiérská role a hnutí má několik jiných kvalitních lidí, kteří by na prezidenta mohli kandidovat.

Původně Babiš uváděl, že rozhodnutí oznámí v září. Potom zase říkal, že to potvrdí na poslední chvíli. Zvažoval také termín 28. i 26. října. Nakonec se kvůli tomu, že onemocněl covidem, rozhodl právě pro pondělí 31. října A ani to nedodržel. Kandidaturu oznámil v neděli večer 30. října na Nově.

„Když vidím, jak vláda málo pomáhá lidem, je neakční, jak pomalu pomáhá, tak jsem se nakonec rozhodl do toho jít. Tedy budu kandidovat na post prezidenta České republiky,“ prohlásil.

Koukal i po křesle premiéra

Kromě toho ale Babiš také v minulých týdnech pokukoval i po premiérském křesle.

Ještě před volbami do Sněmovny v roce 2017 totiž říkal, že pokud se stane premiérem, tak po čtyřech letech v politice skončí. Podobně i před loňskými volbami do dolní komory uvedl, že je to naposledy, co kandiduje do Poslanecké sněmovny.

A svůj postoj zopakoval i letos v únoru na sjezdu ANO, kdy navíc uvedl, že nebude kandidovat znovu ani do čela hnutí.