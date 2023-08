Očividně zaskočený šéf ÚS Baxa: Nevzpomínám si, že bych soudil emigranty, snad jeden případ

„Tyhle věci, asi soud od soudu. V 80. letech jsem byl soudcem, to to ale zpravidla soudili soudní funkcionáři. Tu a tam se stávalo, že to dostali na stůl i řadoví soudci,“ reagoval na dotaz Novinek, zda jako trestní soudce měl podobný případ na stole jako Fremr, viditelně zaskočený a nervózní Baxa.