Neúroda ovoce ohrožuje budoucnost sadů na Znojemsku

Nastoupí na podzim do sadů Pomony v Těšeticích na Znojemsku muži s pilami, aby káceli ovocné stromy? Ani takový scénář není úplně vyloučený. Ostatně nebylo by to poprvé, do letošní sezony vstoupili sadaři s výměrou o čtrnáct hektarů nižší.

Foto: Milan Vojtek, Právo Radek Jansta sklízí broskve v rodinném sadu.

Článek Málo višní i švestek Bída letošní sklizně se začala psát s jarními mrazy. Nakonec přinesla překvapení, že sady vydaly asi třicet procent úrody. Prvotní předpoklad po mrazech podle ředitele Pomony Ivo Pokorného počítal s výrazně nižším objemem. A protože odborníci uvádějí, že letošní úroda meruněk bude celkově na úrovni dvaceti procent průměru, pak výsledek Pomony vlastně ještě není tak špatný. Sklidili více, než je republikový průměr. „Co se týká broskví, ty letos ani nesbíráme, není co. Posílat tam lidi se vůbec nevyplatí,“ řekl Pokorný. V minulosti přitom byly broskvové sady z hlediska výměry s patnácti hektary na třetím místě za 31 hektary jabloní a pětatřiceti hektary meruněk. Pod úrovní průměru skončila i sklizeň višní a průměrná je úroda švestek. Jediné, kde se ovocnáři těší na solidní výsledek, jsou jablka. „Tam bude sklizeň dobrá,“ řekl Pokorný. Výsledek nepovedeného roku to ale nenapraví. Sklizeň ovoce letos klesne o čtvrtinu a bude nejnižší za posledních šest let Na své webové stránce Pomona uvádí ještě produkci ovoce zhruba na sto hektarech půdy. Už to ale neplatí a Pokorný nevylučuje další ústup od sadařské produkce. „Naposledy jsme vyklučili čtrnáct hektarů sadů, momentálně máme sady na výměře přesahující šedesát hektarů. Uvidíme, co bude dál, ale je možné, že budeme v klučení pokračovat,“ řekl. Co případně s pozemky zaniklých sadů? I na to má odpověď. Firma je i producentem obilovin, brambor, kukuřice a dalších plodin. „Vyklučené sady bychom přeměnili na pole pro tuto zemědělskou produkci,“ řekl Pokorný. „Meruňky nám letos udělaly ztrátu půl milionu korun. Přešli jsme proto na plán B a musíme péči o stromy redukovat na nezbytné minimum,“ konstatoval Radek Jansta z rodinné firmy ve Velkých Bílovicích na Břeclavsku. Z třinácti hektarů sadů má dva hektary meruněk, kde ale pětadevadesát procent úrody zmrzlo. Nepomohla ochrana květů ledovou krustou, mrazy byly silné a dlouhé. „Máme dva tisíce stromů. Každý měl dát dvacet kilogramů, to je ztráta zhruba čtyřicet tun ovoce, přičemž se o sad samozřejmě musíme starat bez ohledu na minimální úrodu,“ vysvětlil. Pomrzly i třešně, kde ztráta na úrodě byla devadesát procent, a jen o málo lépe dopadly broskve. „Tam mráz zničil osmdesát procent úrody. Nemám šanci uspokojit všechny, co chtějí naše ovoce. Je to i sto padesát telefonátů denně, lidé ovoce chtějí, ale není,“ říká sadař, který svou strategii postavil na prodeji ze dvora. Nemalou část tvoří každoročně se vracející zákazníci. „Jenže u meruněk je to čtvrtý rok neúrody za sebou. A broskve se neurodily podruhé za sebou. Peckoviny mám na pěti hektarech a absence úrody je znát,“ řekl sadař. Nad redukcí sadů pokračovatel rodinné sadařské tradice neuvažuje. Když se jemu neurodilo, snaží se zákazníkům ovoce zajistit u jiných pěstitelů. Letos ale s mizivým efektem, protože meruňky a broskve pomrzly víceméně všem pěstitelům. Oslavy zemědělců mohou mít hořkou příchuť. Stěžují si na počasí při žních i výkupní ceny