Nerudová se cítí ponížena od Pavla

Favorit prezidentských voleb generál Petr Pavel řekl, že pokud by vyhrál volby, rád by jako prezident využil účetní expertizu své soupeřky Danuše Nerudové. Řekl to v rozhovoru pro Hospodářské noviny. Nerudová reagovala slovy, že na podobné ponižování od můžu jsou ženy v Česku zvyklé.

Foto: Jan Handrejch, Právo Kandidáti na prezidenta Petr Pavel a Danuše Nerudová