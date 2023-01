Nerudová je nezkušená, kritizoval Pavel. I já mám výhrady, reagovala

Za nezkušenou označil v superdebatě na ČT kandidátku na funkci hlavy státu Danuši Nerudovou generál Petr Pavel. Vyčetl jí také její nezodpovědnost za to, co v životě dělala. Nerudová naopak uvedla, že si jeho práce za posledních 30 let váží váží. Oba pak obdobně prohlásili, že pokud by v pondělí soud potvrdil Andreji Babišovi, který se debaty nezúčastnil, vinu v kauze Čapí hnízdo, měl by svoji kandidaturu zvážit.

Foto: Jan Handrejch, Právo Kandidáti na prezidenta Petr Pavel a Danuše Nerudová

Reklama