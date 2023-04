Nemají obřadní síň, doktora, a teď už ani poštu

„Chceme zachovat dostupnost služeb v co nejvyšší možné míře, a to zejména pro ty, kteří jsou hůře mobilní. Řešíme možnost, že by služby České pošty v nějakém rozsahu převzala městská knihovna. Ředitel knihovny už se tím zabývá, konkrétní plán budeme mít do konce dubna,“ uvedla mluvčí radnice Ivana Solaříková.