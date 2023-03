V Klatovech ruší tři poštovní pobočky ze čtyř. Nepřípustné, reagoval starosta

„Chápu, že musí dojít k nějakému ekonomickému ozdravení České pošty, ale v našem případě je to nezdůvodnitelný krok. Aby zůstala jenom jedna pobočka ze čtyř, je zkrátka nepřijatelné. V tomto duchu také formuluji své stanovisko generálnímu řediteli i ministru vnitra, kterým odešlu ještě dnes dopis,“ zdůraznil v pátek dopoledne Salvetr.

Zpráva o chystaném rušení zaskočila rovněž obyvatele Klatov. Rozhořčená byla například podnikatelka Marie Haasová. „Vždyť by to byla úplná tragédie. Nedovedu si představit, že by všichni chodili na centrální pobočku, která je už teď přetížená,“ zlobila se.