Bild: Šéf německých policejních odborů chce hraniční kontroly s Českem

„Ministryně vnitra Nancy Faeserová by měla okamžitě nařídit stacionární hraniční kontroly s Českem,“ řekl Teggatz. Dodal, že převáděči si vytvořili nové trasy, které vedou do Německa přes Slovensko a Česko.

Letos v červnu spolková policie zaznamenala na 2000 nedovolených vstupů do Německa přes českou hranici, což bylo podle vládní zprávy, na kterou se Bild odvolává, o 140 procent více než v červnu loňského roku. V srpnu pak policie napočítala přes 3000 takových nedovolených cest jen přes sasko-českou hranici. Do Saska nejčastěji migranti jezdí vlakem z Prahy, případně po dálnici spojující Prahu s Drážďany, využívají ale i dálnici A4 z Polska do Drážďan. Zpráva dále uvádí, že nejčastěji do Německa přes Česko cestují Syřané, Afghánci a Iráčané.