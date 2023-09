Nejvyšší soud otevřel cestu k odškodnému za covidová opatření

Podnikatel se domáhal škody přesahující milion korun vyčíslené jako ušlý zisk v období od konce října 2020 do konce února 2021.

Ve své žalobě tvrdil, že podle krizového zákona stát odpovídá za škodu vzniklou v důsledku přijatých krizových opatření bez ohledu na to, zda jejich přijetí bylo správné či nezbytné. Omezení prodeje bylo stanoveno jednotlivými uneseními vlády za nouzového stavu.

„Z ničeho nevyplývá, že by zákonodárce zamýšlel omezit povinnost státu k náhradě škody jen na individuálně zaměřená krizová opatření. Právě naopak, byl si vědom toho, že krizovými opatřeními budou řešeny mimořádné události velkého rozsahu,“ dodala.

To by totiž podle Simona vedlo k tomu, že nepoctivý podnikatel, na nějž si musela například došlápnout policie, by nárok měl, zatímco podle nařízení postupující jiný podnikatel nikoli.