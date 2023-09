Zničilo mi to život, řekla soudkyně obžalovaná z korupce kvůli covidu

„Odsouzení mi v podstatě zničilo život,“ uvedla obžalovaná soudkyně před odvolacím senátem a poukázala na údajná nepřípustná pochybení, jichž se měl dopustit nalézací soud. Podle Vodičkové jsou v napadeném rozsudku například věci, které v životě neřekla. „Proč to soud prvního stupně dělal, nevím,“ dodala.

„To, co je mi obžalobou kladeno za vinu, jsem neudělala. Žádné finanční prostředky jsem nikomu neslibovala a nedávala,“ prohlásila při hlavním líčení soudkyně. Podotkla, že nebyla na žádné schůzce s Enzmannovou a nikdy jí ani nikomu jinému nedávala svoji kartičku pojišťovny.

„Zcela to odmítám a není to pravda,“ uvedla Vodičková. V odvolání soudkyně mimo jiné namítala, že certifikát nepotřebovala, daný stav ji nijak neomezoval a s Enzmannovou se ani neznala. Podle obhájce Vodičkové Tomáše Sokola především nešlo o žádné uplácení.

Stejná dvojice žen také podle spisu zosnovala plán, jak dostat malého synka ženy do její péče, o kterou se s otcem syna střídali. Ulrichová podle obžaloby kontaktovala jistého recidivistu Jana Hanka, aby za třicet tisíc na otce syna „udělal bububu, aby nebyl schopen péče o syna“, a ten by tak přešel do péče obžalované.