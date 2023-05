Nejasnosti okolo gigafactory v Líních zůstávají. Na dřívější sliby se nehledí

Minulý týden však náměstek ministra průmyslu a obchodu Petr Očko pro Právo potvrdil doposud veřejně neznámou variantu pro případ, že by Volkswagen do Líní nechtěl. „Pokud by to nebyl Volks­wagen, zájemci tady jsou. Základní požadavky od obcí, jako například velikost továrny nebo kompenzace, považujeme za dohodnuté. To znamená, pokud by investor byl schopen na tyto podmínky přistoupit, dokážeme si to představit,“ přiblížil Očko možný osud Líní s tím, že v současnosti se ale vyjednává jen s Volkswagenem.