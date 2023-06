Nechtěli jsme bezvládí, říká šéf Rady České televize Novák

Kromě toho je Jan Souček zevnitř České televize. Zná to prostředí, což mohlo hrát při výběru také roli. Jeho projekt a vystoupení před radními bylo z mého pohledu perfektně zvládnuté. Myslím si, že bude výborným generálním ředitelem. Tolik můj pohled. Kolegové by vám třeba řekli něco jiného, ale podle mě bude Jan Souček dobrý nástupce.

Co rozhodlo, že v čele veřejnoprávní televize nezůstal stávající dlouholetý ředitel Petr Dvořák?

Kromě kvalit Jana Součka volbu rozhodlo mimo jiné i to, že jsme nechtěli nechat v televizi půl až tři čtvrtě roku bezvládí. Jestliže bychom nezvolili teď v patnáctičlenné radě, tak po odchodu tří členů na konci června bychom nezvolili už vůbec. Aby se ve dvanáctičlenné radě shodlo na konkrétním jménu deset lidí, je téměř nemožné.

A než by Senát dovolil dalších šest radních, tak jsme někdy na konci roku (tzv. malá televizní novela o volbě radních, které nově bude vybírat i Senát, vstupuje v platnost až 1. října – pozn. red.). Pak vypíšete výběrové řízení a teprve v únoru březnu můžete volit. Proto nakonec zvítězila varianta vybrat generálního ředitele už teď.

Já jsem zažil v ČT podobné bezvládí, když Jirka Janeček oznámil v červnu 2011, že rezignuje. A nebylo to skutečně nic příjemného. ČT navíc musí nejpozději na podzim sestavit rozpočet na příští rok a někdo bude muset případné vnitřní spory ohledně rozpočtu rozhodovat.

Omlouvám se, nebudu vynášet informace z přestávek. Ale jak už jsem naznačil, hodně se diskutovalo o variantách, co by znamenalo pro Českou televizi odložení volby, zrušení výběrového řízení a podobně. Vlastně jsme se ani nijak nepřemlouvali, byla to spíš věcná témata, o kterých jsme se bavili.