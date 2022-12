Návrh regulace konopí se blíží. Lidovci mají obavy

„V půlce ledna bychom chtěli mít připravený rámcový záměr zákona. Pak bych kolem toho udělal veřejnou konzultaci a nechával to procházet politickou K10, tedy z každé pětiko­aliční strany dva zástupci. Poté se začne psát paragrafové znění,“ sdělil Právu Vobořil.

Sehnat politickou podporu podle něj nebude problém v jeho domovské ODS nebo u Pirátů, kteří se na vzniku zákona také podílejí.

„V tuto chvíli jsme se dohodli s koaličními stranami, kde byli všichni předsedové stran nebo jejich zástupci, že zpracuji záměr, kterým mě má pre­miér pověřit. I KDU byla pro, aby návrh vznikl,“ uvedl Vobořil.

„Poté by se rozhodlo o případných úpravách a udělalo paragrafové znění,“ dodal. První návrh zákona by mohl být hotový do konce března. Zopakoval, že by chtěl prosadit, aby zákon začal platit už v roce 2024.

„Rozdali jsme si úkoly do malých skupin a řekli si, jaké typy regulace chceme připravit: samopěstování, konopné kluby a komerční výrobu a prodej,“ doplnil Vobořil.

„Musíme vypořádat se složitými tématy, jako je Schengen,“ uvedl Vobořil s tím, že pracovní skupiny jsou složeny ze zástupců Senátu, ministerstev, konopných klubů, poskytovatelů adiktologických služeb, policie a celní správy.

U lidovců, kteří mají ve sněmovně 23 křesel, i přes ochotu k diskusi nad konkrétním návrhem lze očekávat třenice.

„Se všeobecnou legalizací konopí nesouhlasíme. Podporujeme nicméně jeho využívání pro léčebné účely. Všeobecné rozvolnění pěstovaní a užívání konopí považujeme pro společnost za rizikové,“ uvedl Simon Dytrych, mediální koordinátor za KDU-ČSL.

Za lidovce tuto problematiku dlouhodobě sleduje 1. místopředseda strany a místopředseda sněmovny Jan Bartošek. Je členem skupiny, která na návrhu zákona pracuje. S protidrogovou prevencí má jako bývalý tera­peut zkušenosti. Právo ho v této věci oslovilo, na hovory a SMS dotazy však nereagoval.

Diskuse i v TOP 09

Diskuse nad zákonem probíhá i u další koaličních subjektů. „Na klubu TOP 09 už teď poslanci začali o návrhu mluvit. Než zaujmou stanovisko, musí počkat na konečné znění. Názory se zatím mezi jednotlivými poslanci TOP 09 různí. Zvláštní důraz celá řada z nich klade na to, aby spotřebitelé měli jistotu, co si případně kupují. Kromě přínosů pro státní kasu by regulovaný trh měl také zajistit větší prevenci,“ uvedl mluvčí TOP 09 Jan Kocourek.

Naopak pro návrh je hnutí Starostů a nezávislých. „V principu jsme pro, ale před rozhodnutím chceme znát konkrétní podmínky a jeho dopady. Nejde jen o finanční přínos, ale především o ten společenský. Zároveň bychom chtěli našeho zástupce ve skupině, která bude návrh zpracovávat,“ konstatovala mluvčí hnutí STAN Sára Beránková.

„Prohibice je extrémní opatření, pokud lidé za nějaké chování mají jít do vězení. Potřebujeme najít lepší nástroje kontroly. Přísně regulovaný trh dokáže regulovat, co a kdo to vyrábí, komu a kolik se toho prodává. To úplný zákaz nedokáže. Regulovaný trh má větší potenci prevence,“ uvedl Vobořil. Stát by mohl podle něj na daních ročně získat miliardy korun.