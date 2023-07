Na vyšetření u specialisty čekají teď alergici i měsíce

„Sledujeme to, víme, že si­tuace není v některých regionech optimální, ale nemáme to jak ovlivnit,“ řekl Právu předseda České společnosti alergologie a klinické imunologie Petr Panzner.

„Oslovili jsme ministerstvo zdravotnictví, jestli má stížnosti, že by nebyla dostupná péče v našem oboru, a to nám odpovědělo, že jsou to naprosto minimální čísla, jednotky,“ uvedl.