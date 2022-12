Na Třinecku je kvůli sněhu uzavřen jeden z hlavních tahů na Slovensko, ve zbytku republiky je třeba na silnicích zvýšená opatrnost

V kraji je od nedělního rána zataženo, sněží místy v severních částech kraje, teploty se pohybují od minus pěti do jednoho stupně Celsia. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) bude v neděli v kraji zataženo až oblačno, na většině území by mělo občasně sněžit, v severních částech vydatněji. Napadnout by mohlo do deseti centimetrů sněhu, na návětří hor až 15 centimetrů a místy by se mohly tvořit sněhové jazyky, na horách i závěje. Teploty by se měly pohybovat mezi minus dvěma a jedním stupněm Celsia, na horách od minus osmi do minus čtyř stupňů.