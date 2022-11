Unikátní projekt. Z Ostravy se bude řídit námořní doprava

Na systému digitálního řízení lodí spolupracovalo více než 10 lidí přes dva roky. „A víme, že ještě minimálně tři čtvrtě roku na tom dělat budeme. Momentálně jsme v testovacím provozu, do něhož jsou zapojeny tři lodě,“ řekl.

Oversea umí navést loď na ekonomicky nejlepší trasu a umožňuje být kapitánovi pořád v kontaktu s meteorology i rejdařem. Program ale umí pracovat i v režimu offline, tedy v době, kdy loď není, například kvůli špatnému počasí, tzv. na příjmu. „I tak ale majitel nebo provozovatel lodi díky našemu systému neustále ví, co se na lodi děje. Ví, kudy má plout, a může plánovat dopředu všechny opravy, výměny i revize, čímž uspoří čas,“ vysvětlil ředitel EUOPC Pavel Prautsch s tím, že informace o tom, v jakém stavu loď je, dostává Oversea díky senzorům, které jsou po celé lodi.

Podle Šonky pracuje systém ve třech rovinách: optimalizační, analytické a reportovací. Optimalizační činí plavbu co nejefektivnější, protože největší náklady dělá spotřeba paliva. „Nemusí být přitom loď nejrychlejší, ale jde o to, aby dorazila do přístavu v určeném časovém okně,“ upřesňuje Šonka.