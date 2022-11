Na špízy z krokodýla a zebry se na kulinářském festivalu stála fronta

„Vystáli jsme si tu frontu na špízy z krokodýla a zebry a stálo to za to. Pak jsme ochutnali i žabí stehýnka na víně a smetaně. Bylo to moc dobré, zebra chutná jako konina, ten krokodýl je něco mezi kuřecím a hovězím. Překvapilo nás, jak je to světlé maso. Nejlepší byl ale krokodýl,“ svěřil se Právu mladý pár z Ostravy, který často cestuje po světě a ochutnává tam místní pokrmy.