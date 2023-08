Na místě vyhořelého křídla Průmyslového paláce začíná růst nová konstrukce

Se vztyčením prvních dvou sloupů ocelové konstrukce začali dělníci v pátek dopoledne. „Je to takový pomyslný milník zahájení stavby nosné páteře levého křídla,“ uvedl David Čech, vedoucí projektu ze společnosti Metrostav DIZ, která vede konsorcium firem opravujících celý objekt.

Montážní práce potrvají několik měsíců, základní skelet levé budovy má být hotový do konce letošního roku.

„Co se týká tvaru a geometrie ocelové konstrukce, levá část bude identická s tou pravou. Bude však přiznaná, tak jako to bylo v době vzniku Průmyslového paláce. V pravém křídle byla v 50. letech obalená vestavbou podle architekta Smetany, a tak není viditelná,“ přiblížil vedoucí projektu.

Na centrální zesílenou část by se pak v průběhu příštího roku měla vrátit hodinová věž.

„Už loni jsme zjistili, že je ve špatném technickém stavu jak její nosná část, tak plechové obložení a klempířské a pasířské prvky. Bylo rozhodnuto, že část ocelových prvků se vymění a udělá znova, tak aby dlouhodobě do věže nezatékalo a nekorodovala. V tuto chvíli je kompletně odstrojená a pracuje se na její sanaci,“ přiblížil.

„Považuji to za zadostiučinění pro mého praděda, protože si touhle stavbou otevřel cestu do moderní architektury – a nejenom pro sebe, ale pro všechny architekty své doby. Já jsem celá léta trnula, aby se palác vůbec obnovil, a jsem za to teď velmi ráda,“ přiznala.