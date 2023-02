Kdysi zchátralá restaurace Bohemia na pražském Výstavišti se otevírá

„Myslím si, že rok 2022 dopadl pro Výstaviště velmi dobře,“ shrnul před novináři uplynulý rok Tomáš Hübl, předseda představenstva Výstaviště Praha, a.s., jehož majitelem je hlavní město.

Za jednu z nejzásadnějších událostí považuje převzetí Holešovické tržnice do správy. I přes řadu probíhajících rekonstrukcí a komplikace v souvislosti s válkou na Ukrajině se podle něj firma nachází v černých číslech.

„Budova byla postavena při příležitosti Jubilejní zemské výstavy v 1891. Byla to velice honosná a krásná budova, avšak poslední čtvrtstoletí byla zavřená, vybydlená, nepřístupná a v havarijním stavu. Projekt na její rekonstrukci jsme v průběhu posledních dvou let zrealizovali a vrátili jí její původní krásu,“ popsal Pavel Vyhnánek, dosluhující náměstek primátora hl. m. Prahy (Praha Sobě).

Od zahájení kompletní obnovy secesního Průmyslového paláce uběhl zhruba rok, práce však možná neskončí v plánovaném termínu. „Původní předpoklad byl dva a půl až tři roky, nyní víme, že určitě přesáhneme tu hranici tří let,“ sdělil náměstek Vyhnánek. Veřejnost by se tak do paláce měla znovu podívat někdy na přelomu let 2024 a 2025.