Rok od zahájení rekonstrukce Průmyslového paláce. Takto to teď vypadá uvnitř

Ve střední hale teď stavbaři pomalu dokončují bourací práce, zpřístupňují technologické kanály a připravují je pro vedení rozvodů – kanalizace, vzduchotechniky, vytápění či chlazení. Podobně to vypadá i v pravé části objektu.

„Pracujeme také na zesílení a sanaci ocelové konstrukce, s nástupem stavební sezony se pustíme do rekonstrukce střech a budeme pokračovat v obnově fasád,“ popsal dále vedoucí stavby.

„Probíhá statická sanace jejích nohou, tak aby ji bylo možné umístit zpátky, a vyrábí se nové vitráže do nožiček. Pracuje se na obnově hodinového stroje, budeme sem navracet staré historické kovové ciferníky, oproti skleněným, které tu byly dřív umístěny. A v neposlední řadě navrátíme na vrchol věže svatováclavskou korunu,“ popisuje plány Čech.

„Velké komplikace jsme měli v okolí paláce, kde byly roztahány spousty kabelů, o kterých nikdo nevěděl, odkud vedou nebo co napájí, tohle už máme vyřešené. A vestavba padesátých let byl jeden velký oříšek. Konstrukce byly historicky budovány s velkou technologickou nekázní a v tuto chvíli zjišťujeme, co všechno ještě budeme muset sanovat a upravovat,“ doplnil k tomu vedoucí z Metrostavu.